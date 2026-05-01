La Procura di Milano sta approfondendo un'indagine che coinvolge intercettazioni di un dirigente dell'Inter, nelle quali si discute di arbitri preferiti o meno graditi. La situazione potrebbe rappresentare un punto di svolta, anche se al momento è consigliabile mantenere prudenza. Le conversazioni, registrate durante le indagini, sono al centro di analisi per chiarire eventuali riferimenti a comportamenti illeciti nel mondo del calcio.

Forse è a una prima svolta l’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano. Ma è meglio essere cauti. Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni erano intercettati da più di un anno. Lo scrive il quotidiano la Repubblica. Ormai è chiaro, l’inchiesta conta intercettazioni, smentendo così chi – in maniera avventata – da giorni prova a indirizzare il corso mediatico di quest’azione della Procura della Repubblica di Milano. La verità è che al momento si sa troppo poco di questa inchiesta condotta dal pm Ascione. Oggi la novità è che al telefono Rocchi tira in ballo un dirigente Inter: Giorgio Schenone. A lui si riferisce (non è ancora chiaro se parlando direttamente con lui o di lui) quando parla di arbitri graditi o sgraditi all’Inter.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rocchi intercettato, parla di arbitri graditi o meno a un dirigente Inter

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