Rocchi a Le Iene | Sempre agito con massima chiarezza sono trasparente con tutti su tutto

Il designatore della CAN A e B, Gianluca Rocchi, si è presentato davanti alle telecamere de Le Iene per chiarire alcuni aspetti delle sue attività. Ha affermato di aver sempre agito con massima chiarezza e di essere trasparente con tutte le parti coinvolte in ogni situazione. Rocchi ha ribadito di aver rispettato le regole e di aver mantenuto un atteggiamento aperto e sincero nel suo ruolo.

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