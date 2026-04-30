Dopo giorni di silenzio, l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha deciso di parlare pubblicamente. In un'intervista, ha affermato di essere sempre stato trasparente con tutte le parti coinvolte e ha spiegato di aver rispettato le procedure durante il suo incarico. La sua dichiarazione arriva in un momento di discussione sulle decisioni prese durante le ultime partite di campionato.

Dopo lunghi giorni di silenzio, Gianluca Rocchi, ex arbitro di Serie A ed ex designatore arbitrale, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni dopo lo scandalo che lo ha colpito. Intervistato dai microfoni de 'Le Iene', l'ex designatore ha voluto rispondere ad alcune domande dei vari inviata, ribadendo con molta forza la correttezza del proprio operato. Ecco, di seguito, le sue parole in merito: "Lavoriamo in una maniera soltanto, per cui non abbiamo grandi problemi. Io sono trasparente con tutti su tutto" L'ex designatore, che ha deciso di autosospendersi in attesa della risposta del consiglio arbitrale, ha poi rafforzato...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Serie A, Rocchi rompe il silenzio: “Io sono trasparente con tutti su tutto”

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