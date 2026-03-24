Inter News 24 Polverosi, sule colonne del Corriere dello Sport, ha parlato così dell’Inter dopo i due pareggi consecutivi con Atalanta e Fiorentina. Fino a poche settimane fa, la corsa al titolo sembrava un monologo destinato a concludersi con largo anticipo, ma il campo ha ribaltato le certezze. Alberto Polverosi, attraverso le colonne del Corriere dello Sport, ha scattato una fotografia precisa della crisi di risultati che ha colpito la capolista, riaprendo ufficialmente i giochi. « Fino a quattro giornate fa lo scudetto 2025-26 aveva già stampato sulla busta l’indirizzo: Pinetina. Alla giornata numero 27 l’Inter era in testa con 10 punti di vantaggio sul Milan e 14 sul Napoli », ricorda il giornalista, sottolineando come in soli tre turni il margine si sia drasticamente ridotto a favore delle inseguitrici. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Polverosi non ha dubbi: «L’assenza di Lautaro pesa, ma Chivu ha Bonny, Pio e Thuram. Il miglior attacco del campionato ha segnato appena due gol in 360’…»

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