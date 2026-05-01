Roberto Poletti è sposato con Francesco Naccari. La relazione tra i due è stata resa nota pubblicamente e si è parlato del loro legame in alcune occasioni. Nella vita privata, Roberto Poletti e Francesco Naccari condividono momenti di quotidianità che sono stati raccontati in alcune interviste e articoli di cronaca. Non ci sono altre informazioni ufficiali o dettagli aggiuntivi riguardo ai loro rapporti o alle rispettive carriere.

Roberto Poletti è uno noto giornalista e conduttore televisivo italiano. Nell’ottobre del 2022 si è unito civilmente con Francesco Naccari, ma la loro storia d’amore va avanti da decenni. Ma, chi è esattamente Francesco Naccari? Vediamo di saperne di più su di lui. Roberto Poletti è felicemente sposato con Francesco Naccari dall’ottobre del 2022. Diciamolo subito, del marito del noto giornalista e conduttore televisivo si sa davvero molto poco, in quanto non solo è molto riservato ma non fa nemmeno parte del mondo dello spettacolo. Quello che sappiamo è che tra i due ci sono ben diciannove anni di differenza, in quanto Poletti ha quasi 55 anni, mentre Naccari ne ha 36.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Roberto Poletti, chi è il marito Francesco Naccari: il lato privato che pochi conoscono

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