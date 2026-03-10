Quartiere Coppedè | il lato magico e inquietante di Roma che pochi conoscono

Nel cuore di Roma, vicino a piazza Buenos Aires, si trova il quartiere Coppedè, un’area che combina elementi architettonici fantastici con dettagli inquietanti. Le sue strade sono caratterizzate da edifici decorati con sculture elaborate e dettagli insoliti, creando un’atmosfera sospesa tra il magico e il misterioso. Questo quartiere, meno conosciuto rispetto ad altri angoli della città, si distingue per il suo stile unico e affascinante.

A Roma, a pochi passi da piazza Buenos Aires c’è un luogo che sembra sempre sospeso tra i colori del sogno e l’abisso dell’incubo. Con i suoi archi monumentali, le torri, i mosaici e tantissimi simboli arcani si intrecciano in un labirinto di dettagli che cattura chiunque lo attraversi. Stiamo parlando del quartiere Coppedè, che cela il volto più misterioso e affascinante di Roma, un angolo dove la fantasia diventa architettura e l’arte nasconde segreti esoterici. Scopriamolo meglio insieme. LEGGI ANCHE: — A Roma c’è una casa che sembra uscita da una fiaba, un tempo ci abitava un principe Roma: il mistero di Coppedè. Un sogno liberty tra simboli, miti e misteri. 🔗 Leggi su Funweek.it

