Chi è il Chief Geopolitical Officer? L’identikit del nuovo manager che in pochi conoscono

In un mondo sempre più segnato da guerre, sanzioni e tensioni internazionali, le aziende devono adattarsi rapidamente ai cambiamenti geopolitici. Questo porta alla nascita di nuove figure, come il Chief Geopolitical Officer, ancora poco conosciuto. Chi è e cosa fa esattamente questa figura? È un manager che monitora e valuta le crisi globali, aiutando le imprese a prendere decisioni strategiche in un quadro di incertezza continua. La sua presenza diventa sempre più fondamentale per navigare tra rischi e opportunità sui mercati internazionali.

In un mondo dove guerre, sanzioni, tensioni commerciali e crisi diplomatiche non sono più eventi eccezionali ma parte del paesaggio quotidiano, anche le aziende sono costrette a ripensare il proprio modo di prendere decisioni. A raccontare questa trasformazione è Emma Marcandalli, Managing Director di Protiviti, gruppo multinazionale che offre servizi di consulenza direzionale negli ambiti governance, risk e compliance, organizzazione e processi, trasformazione digitale, tecnologia, dati e intelligenza artificiale. Marcandalli ha portato il tema al centro del Forum annuale di Nedcommunity, la prima associazione italiana di amministratori non esecutivi e indipendenti, fondata nel 2004, durante l’incontro dello scorso 22 gennaio a Milano. 🔗 Leggi su Panorama.it

Approfondimenti su Chief Geopolitical Officer

