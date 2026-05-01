Rizzo demolisce Landini | La Cgil serve più ai sindacalisti che ai lavoratori

Un intervento di un esponente politico ha criticato duramente il segretario generale della Cgil, affermando che l’organizzazione sindacale è più utile ai propri rappresentanti che ai lavoratori. La polemica arriva in un momento in cui le celebrazioni del Primo Maggio si preparano a riunire schieramenti della sinistra tra manifestazioni pubbliche e discorsi ufficiali. La dichiarazione ha già suscitato reazioni nel mondo sindacale e politico.

Mentre la sinistra tradizionale si prepara alle consuete liturgie tra piazze, bandiere e slogan d’ordinanza per il Primo Maggio, arriva una bordata destinata a far discutere il mondo sindacale. A sganciare il colpo è Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, che ai microfoni di Voce Libera ha colpito frontalmente Maurizio Landini e, più in generale, la trasformazione della Cgil negli ultimi anni. Il giudizio dell’ex dirigente comunista è durissimo e senza appello: “Con Landini Di Vittorio si rigira nella tomba. Il sindacato confederale con la concertazione da una parte e l’attenzione quasi fanatica verso i diritti civili, ha smarrito la funzione di rappresentanza dei lavoratori.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rizzo demolisce Landini: “La Cgil serve più ai sindacalisti che ai lavoratori” Notizie correlate Effetto Landini sulla Cgil: i lavoratori attivi guardano alla CislNel panorama sindacale italiano prende forma una divaricazione sempre più netta tra Cisl e Cgil, non solo nei numeri ma nell'impostazione. Guerra in Iran, Landini (Cgil): “Cessate il fuoco subito. Democrazia e lavoratori a rischio”FIRENZE – A proposito della situazione in Iran ”credo che” sia ”sotto gli occhi di tutti come il ritorno allo strumento della guerra come regolazione...