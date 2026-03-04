Effetto Landini sulla Cgil | i lavoratori attivi guardano alla Cisl

In Italia, la Cgil sta vivendo un momento di cambiamento con una crescente attenzione dei lavoratori attivi verso la Cisl. La divisione tra le due sigle sindacali si fa sempre più evidente, non solo nei dati di adesione, ma anche nelle differenze di approccio. La situazione riflette una frattura crescente nel mondo sindacale nazionale.

Nel panorama sindacale italiano prende forma una divaricazione sempre più netta tra Cisl e Cgil, non solo nei numeri ma nell'impostazione. I dati del tesseramento 2025 raccontano di una confederazione che cresce perché sceglie di concentrarsi sulla contrattazione e sui problemi concreti dei lavoratori, lasciando a Landini & C. la mobilitazione politica. La Cisl chiude l'anno con circa 4,2 milioni di iscritti, oltre 26mila in più rispetto al 2024 e oltre 107mila in più nel triennio. Ma il dato che pesa davvero è quello degli attivi: circa 2,6 milioni di lavoratori, con un incremento di 42mila associati. Oggi il 61,9% della base è composta da lavoratori attivi: un sindacato che cresce puntando sui contratti e sulle buste paga e non sulle bandiere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

