In Iran, la guerra continua a destare preoccupazione, con Landini della Cgil che chiede un immediato cessate il fuoco. Secondo lui, il ritorno alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti mette a rischio sia la democrazia sia la qualità della vita delle persone. La situazione viene considerata evidente e preoccupante, evidenziando la gravità del conflitto in corso.

FIRENZE – A proposito della situazione in Iran ”credo che” sia ”sotto gli occhi di tutti come il ritorno allo strumento della guerra come regolazione normale dei rapporti mette a rischio la democrazia e mette a rischio la qualità della vita delle persone”. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, parlando con i giornalisti a Firenze. ”Io credo che quello che sta avvenendo è molto pericoloso, vedo il rischio di un allargamento importante del conflitto. Credo che a nome, non solo del sindacato italiano ma di quello che in queste ore ha detto anche il sindacato mondiale ed europeo, la nostra posizione è quella di chiedere un immediato cessate il fuoco” perché ”siamo in presenza di un intervento fatto dagli Stati Uniti e da Israele che di nuovo ha violato qualsiasi diritto internazionale e nazionale”, ha aggiunto Landini. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerra in Iran, Landini (Cgil): “Cessate il fuoco subito. Democrazia e lavoratori a rischio”

Effetto Landini sulla Cgil: i lavoratori attivi guardano alla CislNel panorama sindacale italiano prende forma una divaricazione sempre più netta tra Cisl e Cgil, non solo nei numeri ma nell'impostazione.

Iran, Schlein: governo lavori per cessate il fuocoUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.

Approfondimenti e contenuti su Guerra in Iran Landini Cgil Cessate il....

Temi più discussi: Iran: Landini, solidarietà a popolo iraniano. Respingiamo attacco unilaterale; Landini, 'in Iran siamo in presenza di uno sdoganamento della guerra'; Iran, Landini: Siamo di fronte a uno sdoganamento della guerra; Landini: In Iran sdoganamento della guerra, serve il cessate il fuoco.

Landini, 'in Iran siamo in presenza di uno sdoganamento della guerra'(ANSA) - TORINO, 02 MAR - Siamo di fronte a una situazione molto complessa e pericolosa perché in realtà siamo in presenza di uno sdoganamento della guerra e, anche in questo caso, di una guerra mess ... gazzettadiparma.it

Landini: In Iran sdoganamento della guerra, serve il cessate il fuocoIl leader della Cgil da Torino attacca: Singolare che il governo non sapesse nulla. Appello alla diplomazia e al rispetto del diritto internazionale ... giornalelavoce.it

Se ogni guerra è sbagliata a modo suo, il conflitto che infiamma il Golfo con una virulenza senza precedenti ha le sue particolarità: non conviene a nessuno e non ha un punto di caduta comprensibile. facebook

Con la guerra tra Stati Uniti e Iran, il referendum rischia di scomparire dai radar. A Palazzo Chigi la preoccupazione non è solo diplomatica, ma squisitamente politica x.com