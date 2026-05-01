Durante le celebrazioni del Primo Maggio, Marco Rizzo ha accusato la CGIL di aver tradito i lavoratori, sostenendo che il sindacato non rappresenta più gli interessi dei dipendenti. La sua dichiarazione ha suscitato discussioni tra chi sostiene che si tratti di un attacco politico, mentre altri si concentrano sulle sue critiche specifiche nei confronti del ruolo della CGIL. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità di rappresentanza sindacale.

? Cosa sapere Marco Rizzo accusa la CGIL di aver tradito i lavoratori durante le celebrazioni del Primo Maggio.. Il leader di DSP denuncia paghe contrattuali di cinque euro lordi l'ora e extra profitti energetici.. Marco Rizzo ha sferrato un attacco diretto contro Landini e la CGIL in occasione delle celebrazioni per il Primo Maggio, accusando il sindacato confederale di aver tradito la funzione di rappresentanza dei lavoratori a favore di interessi istituzionali. Il leader di Democrazia Sovrana Popolare ha espresso un giudizio severo nei confronti della gestione attuale del sindacato, sostenendo che l’attenzione si sia spostata verso i diritti civili e le dinamiche di concertazione, allontanandosi dalle necessità materiali delle classi popolari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rizzo contro la CGIL: ‘Il sindacato tradisce i lavoratori

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