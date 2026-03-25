Coin a Mestre scatta la cassa integrazione al 30%

Da veneziatoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel negozio Coin di Mestre, situato nel centro commerciale Ca' Mestre, verrà adottata temporaneamente la cassa integrazione per circa il 30% dei lavoratori. La misura si rende necessaria a seguito di una riduzione della superficie di vendita del punto vendita. La decisione interessa quindi una parte del personale impiegato nel negozio, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle motivazioni specifiche.

Si ricorrerà momentaneamente alla cassa integrazione per circa il 30% dei dipendenti del negozio Coin di Mestre, nel centro commerciale Ca' Mestre (ex magazzini Coin), oggetto di un ridimensionamento della superficie di vendita. È quanto è emerso durante il tavolo regionale del 24 marzo tra azienda, sindacati, istituzioni e unità di crisi della regione Veneto. L’azienda ha confermato che la sede di Vicenza non chiuderà ma verrà ristrutturata, mentre per Verona tutto dipende dall'eventuale accordo sull’affitto con i proprietari dello stabile. In caso di esito negativo, il negozio verrà spostato ma non lascerà la città. Inoltre, a fine aprile Coin annuncerà i nuovi brand che diventeranno partner strategici del futuro assortimento. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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