Realco | 1.500 posti a rischio cassa integrazione e piano
Realco si trova in crisi: 1.500 lavoratori potrebbero perdere il lavoro a causa di difficoltà finanziarie. La cooperativa emiliana ha annunciato l’avvio di una richiesta di cassa integrazione, mentre i dipendenti hanno presentato un ricorso in tribunale. La situazione ha creato tensioni tra le parti, con il futuro dell’azienda ancora incerto. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre i lavoratori attendono risposte concrete.
Realco al Bivio: Tra Concordato e Appello dei Dipendenti, una Cooperativa Emilia-Romagnola Cerca una Via d’Uscita. La situazione del Gruppo Realco, una delle principali realtà della distribuzione organizzata in Emilia-Romagna, è giunta a un punto critico. L’azienda, con una rete di circa 140 punti vendita e un impatto che coinvolge direttamente e indirettamente 1.500 lavoratori, si trova a dover affrontare una profonda crisi finanziaria che ha portato all’avvio di un piano di risanamento complesso e all’apertura di procedure di concordato preventivo. La vicenda, che si trascina da alcuni mesi, solleva preoccupazioni per il futuro dell’occupazione e per la tenuta del tessuto commerciale locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Realco, stop temporaneo a 14 negozi. Cassa integrazione a 352 lavoratori. La Regione: "Crisi tra le più gravi"Realco ha annunciato la chiusura temporanea di 14 negozi e l’attivazione della cassa integrazione per 352 lavoratori, una decisione presa ieri durante il tavolo di crisi a Bologna.
Batosta Realco: è concordato: "A rischio 1500 posti lavoro"La crisi di Realco si fa sempre più grave.
Argomenti discussi: Crisi Realco news, lotta contro il tempo per salvare i 1500 lavoratori. Gruppi pronti a intervenire; La crisi Sigma è una delle più grosse mai affrontate, richiesta la cassa integrazione per 352 dipendenti; Crisi Realco, cassa integrazione per 352 dipendenti. Intanto 14 punti vendita chiusi temporaneamente. Paglia: La più grande crisi in Emilia-Romagna degli ultimi anni; Crisi Realco, Albasi e Quintavalla (Pd) Salvaguardare lavoratori e punti vendita.
Realco Sigma in crisi, 1.500 posti di lavoro a rischio: «Istanza di concordato preventivo in tribunale». Gli scenari futuriLa storica cooperativa della distribuzione con sede a Reggio Emilia, tra i soci fondatori del marchio Sigma e proprietaria di altre insegne, ha depositato l'stanza al Tribunale di Bologna, provando ad ... corrieredibologna.corriere.it
Concordato Realco, allarme sindacati: 1.500 posti a rischioCrisi della coop reggiana: 120 pdv in Emilia, già aperta Cig per 400 addetti diretti. Urge commissario e offerta integrale per evitare spezzatino ... myfruit.it
Gruppo Realco: ieri tavolo di crisi presso la Regione Emilia-Romagna. Emerge la chiusura temporanea di 14 punti vendita ma la Regione si impegna a mantenere aperto il monitoraggio. La priorità è salvaguardare tutti i posti di lavoro! x.com
Il gruppo Realco ha chiesto il concordato preventivo annuncindo chiusure temporanee, mentre i dipendenti attendono lo stipendio di gennaio. Sindacati al lavoro per salvare i posti nel Bresciano, tra ipotesi di cassa integrazione e possibili acquisizioni.