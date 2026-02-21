Realco | 1.500 posti a rischio cassa integrazione e piano

Realco si trova in crisi: 1.500 lavoratori potrebbero perdere il lavoro a causa di difficoltà finanziarie. La cooperativa emiliana ha annunciato l’avvio di una richiesta di cassa integrazione, mentre i dipendenti hanno presentato un ricorso in tribunale. La situazione ha creato tensioni tra le parti, con il futuro dell’azienda ancora incerto. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre i lavoratori attendono risposte concrete.

Realco al Bivio: Tra Concordato e Appello dei Dipendenti, una Cooperativa Emilia-Romagnola Cerca una Via d’Uscita. La situazione del Gruppo Realco, una delle principali realtà della distribuzione organizzata in Emilia-Romagna, è giunta a un punto critico. L’azienda, con una rete di circa 140 punti vendita e un impatto che coinvolge direttamente e indirettamente 1.500 lavoratori, si trova a dover affrontare una profonda crisi finanziaria che ha portato all’avvio di un piano di risanamento complesso e all’apertura di procedure di concordato preventivo. La vicenda, che si trascina da alcuni mesi, solleva preoccupazioni per il futuro dell’occupazione e per la tenuta del tessuto commerciale locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Realco, stop temporaneo a 14 negozi. Cassa integrazione a 352 lavoratori. La Regione: "Crisi tra le più gravi"Realco ha annunciato la chiusura temporanea di 14 negozi e l’attivazione della cassa integrazione per 352 lavoratori, una decisione presa ieri durante il tavolo di crisi a Bologna.

Batosta Realco: è concordato: "A rischio 1500 posti lavoro"La crisi di Realco si fa sempre più grave.

