Bari ritrovato il 68enne scomparso ad aprile | il corpo è in un negozio

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari, è stato ritrovato il corpo di un uomo di 68 anni in un negozio di Carbonara. La scomparsa risale ad aprile e sul luogo sono in corso rilievi scientifici coordinati dalla Procura della città. La polizia sta analizzando la scena e raccogliendo elementi utili per chiarire le cause del decesso. La notizia è stata comunicata dalle autorità locali senza ulteriori dettagli.

? Cosa sapere Ritrovato il corpo di un uomo di 68 anni in un negozio di Carbonara a Bari.. La Procura di Bari coordina i rilievi scientifici per ricostruire la scomparsa da aprile.. Il corpo senza vita di un uomo di 68 anni è stato rinvenuto oggi pomeriggio in un negozio del quartiere Carbonara a Bari, ponendo fine alla ricerca iniziata nei primi giorni di aprile. Il decesso è avvenuto all’interno di un esercizio commerciale specializzato in abbigliamento, accessori e oggetti per la casa, gestito da commercianti di nazionalità cinese. La vicenda ha avuto un risvolto drammatico dopo che i familiari avevano sporto denuncia per la scomparsa dell’uomo, rimasto invisibile alle ricerche da circa un mese.🔗 Leggi su Ameve.eu

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