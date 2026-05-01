Bari ritrovato il 68enne scomparso ad aprile | il corpo è in un negozio

A Bari, è stato ritrovato il corpo di un uomo di 68 anni in un negozio di Carbonara. La scomparsa risale ad aprile e sul luogo sono in corso rilievi scientifici coordinati dalla Procura della città. La polizia sta analizzando la scena e raccogliendo elementi utili per chiarire le cause del decesso. La notizia è stata comunicata dalle autorità locali senza ulteriori dettagli.

? Cosa sapere Ritrovato il corpo di un uomo di 68 anni in un negozio di Carbonara a Bari.. La Procura di Bari coordina i rilievi scientifici per ricostruire la scomparsa da aprile.. Il corpo senza vita di un uomo di 68 anni è stato rinvenuto oggi pomeriggio in un negozio del quartiere Carbonara a Bari, ponendo fine alla ricerca iniziata nei primi giorni di aprile. Il decesso è avvenuto all’interno di un esercizio commerciale specializzato in abbigliamento, accessori e oggetti per la casa, gestito da commercianti di nazionalità cinese. La vicenda ha avuto un risvolto drammatico dopo che i familiari avevano sporto denuncia per la scomparsa dell’uomo, rimasto invisibile alle ricerche da circa un mese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, ritrovato il 68enne scomparso ad aprile: il corpo è in un negozio Notizie correlate Scomparso da un mese a Bari, corpo ritrovato oggi in un negozio(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo di 68 anni, di Carbonara di Bari, del quale era stata denunciata la scomparsa tre settimane fa, è stato... Leggi anche: Scomparso da 3 giorni: ritrovato nelle campagne il corpo di Angelo Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Scomparso da un mese a Bari, corpo ritrovato oggi in un negozio. Trovato morto in un negozio a Carbonara: era il 68enne scomparso Michelangelo ScamarciaCARBONARA DI BARI - Macabro ritrovamento nel quartiere Carbonara di Bari, dove i Carabinieri della Compagnia Bari San Paolo hanno rinvenuto il corpo senza vita di Michelangelo Scamarcia, 68 anni, scom ... giornaledipuglia.com CADAVERE BARI Shock a Bari: trovato cadavere di un uomo all’interno di esercizio commercialeBari, ore 11:50, Carbonara, personale della Compagnia di Bari San Paolo ha rinvenuto, all’esito delle ricerche che erano state avviate, all’interno di un esercizio commerciale il cadavere di un italia ... statoquotidiano.it