Ritorno Sarri alla SSC Napoli da Roma arriva un clamoroso annuncio

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un incontro tra il presidente della squadra e l’ex allenatore, che aveva guidato la formazione in passato. La notizia arriva da fonti romane e ha destato molta attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, considerando il passato comune tra le parti. Nessuna conferma ufficiale, ma il possibile ritorno del tecnico è al centro di molte discussioni.

Un retroscena intrigante arriva dalla capitale e scuote gli equilibri del calcio italiano: nelle ultime ore si sarebbe registrato un contatto diretto tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri. L’indiscrezione, rilanciata da ambienti vicini alla realtà biancoceleste, suggerisce che qualcosa si stia muovendo dietro le quinte, ben oltre le semplici voci di corridoio. A far da detonatore sarebbe stata la brillante prova offerta dalla Lazio allo stadio Maradona, una prestazione che ha acceso nuovamente i riflettori sulle qualità del tecnico toscano. Il suo approccio tattico, capace di mettere in difficoltà un avversario di alto livello, avrebbe convinto il presidente del Napoli a riflettere seriamente su un possibile ritorno.🔗 Leggi su Dailynews24.it Notizie correlate Leggi anche: Annuncio clamoroso: Sarri via subito dalla Lazio Dalla Juventus alla Roma, clamoroso annuncio poco faClamoroso annuncio in queste ore: il retroscena di mercato lascia tutti i tifosi letteralmente a bocca aperta. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Calciomercato Napoli, crolla la quota per un ritorno di Sarri in azzurro; Napoli, Maurizio Sarri è l’opzione più forte in caso di addio di Antonio Conte; Napoli, rivoluzione low cost con Sarri: la situazione; Sarri: Ritorno a Napoli? E’ fantacalcio. Ritorno Sarri alla SSC Napoli, da Roma arriva un clamoroso annuncioUn retroscena intrigante arriva dalla capitale e scuote gli equilibri del calcio italiano: nelle ultime ore si sarebbe registrato un contatto diretto tra ... dailynews24.it Calciomercato Napoli, crolla la quota per un ritorno di Sarri in azzurroCalo netto rispetto alle quote dei bookmakers dei giorni scorsi su un possibile ritorno all'ombra del Vesuvio del tecnico toscano ... napolitoday.it Clamoroso Da Roma: "De Laurentiis ha telefonato a #Sarri, primo approccio per il ritorno sulla panchina del Napoli" - facebook.com facebook Sarri-Napoli, Repubblica: "Col suo ritorno, la restaurazione low cost sarà completa" x.com