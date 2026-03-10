Dalla Juventus alla Roma clamoroso annuncio poco fa

In queste ore è stato annunciato un trasferimento che coinvolge due importanti squadre di calcio italiane, dalla Juventus alla Roma. Il comunicato ufficiale ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, creando grande attenzione intorno alla vicenda. L'operazione riguarda un giocatore di rilievo che si sposta tra le due società, con dettagli ancora in fase di definizione. La notizia ha rapidamente occupato le prime pagine degli aggiornamenti sportivi.

Clamoroso annuncio in queste ore: il retroscena di mercato lascia tutti i tifosi letteralmente a bocca aperta. Dopo l'esperienza dal 2022 al 2025 al Toronto, è tornato in Italia per indossare la casacca del Bologna dove sta dimostrando di poter dare ancora tanto grazie al suo enorme talento. Federico Bernardeschi non ha certo bisogno di presentazioni e lo conoscono bene anche alla Juventus, dove ha collezionato 134 gettoni e 8 reti in cinque stagioni (2017-2022). Tifosi Juventus all'Allianz Stadium (Ansafoto) – calciomercato.it Il centrocampista di Carrara classe '94 svela ora un clamoroso retroscena nel corso di un'intervista concessa a "La Gazzetta dello Sport": " Quando ero alla Juve, mi ha cercato la Roma ma rifiutai.