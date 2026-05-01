Ritmo battute stampa in crisi e quasi-scandali Il diavolo Prada e Streep vent’anni dopo

Negli ultimi vent’anni, il mondo dello spettacolo ha visto cambiamenti significativi, tra ritmo frenetico, battute veloci e una stampa sempre più in difficoltà. Tra scandali e polemiche, le protagoniste di un celebre film sono tornate a fare notizia, con la loro storia che si intreccia con il mondo della moda e del cinema. La figura di una delle attrici più note si presenta oggi in una veste diversa rispetto a vent’anni fa, senza più dover dipendere da altri per il proprio ruolo.

Diciamo che MirandaStreep ora il capospalla se lo appende da sola, che internet e i social la mettono in ginocchio, la stampa non tira mentre il luxury tira, ma fa un po’ nausea: la Fashion Week fa Gala con la Gaga all’assurda cena a Santa Maria alle Grazie! E diciamo che Andy sembra "la bimba che cerca lodi e anche il leccalecca" (NIgelTucci) e che abbassa i toni come ha deciso il mondo. Il Diavolo 20 anni dopo. E Prada 20 anni dopo. Fu il romanzo di Lauren Weisberger ad associare il massimo simbolo della corruzione (desiderio, lusso, potere, manipolazione) al brand italo-mondiale (nulla pare fu chiesto in diritti da Miuccia, che beneficiò e beneficia di un exploit "culturale" pazzesco).🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ritmo, battute, stampa in crisi e quasi-scandali . Il diavolo, Prada e Streep vent’anni dopo IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 (2026) Trailer ITA #2 | Meryl Streep, Anne Hathaway Notizie correlate Leggi anche: C'è una scena nel "Diavolo veste Prada" in cui Meryl Streep spiega, con una pazienza che non ha, perché quel maglione non è azzurro. Non è turchese. È ceruleo. Vent'anni dopo, quel maglione si può comprare "Il diavolo veste Prada 2": dopo vent'anni un sequel perfetto: fresco, elegante, brillante. New York e Milano protagonisteDisney ha compiuto il prodigio: dopo ben vent'anni ricreare la medesima chimica magica fra i quattro grandi attori americani.