Stellantis Pomigliano Trasnova licenzia 53 operai è scaduta la proroga | Fico ci aiuti

Da fanpage.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Trasnova, azienda di logistica che lavora per Stellantis a Pomigliano, ha deciso di licenziare 53 operai dopo che la proroga dei licenziamenti era scaduta. La società ha comunicato che non può più mantenere gli accordi temporanei e chiede aiuto a Fico per trovare una soluzione. La decisione arriva a un anno dall’interruzione dei licenziamenti, che ora si riprendono senza più limiti.

La società di logistica che lavora per Stellantis ha annunciato la ripresa dei licenziamenti congelati un anno fa. Lavoratori a Pomigliano in sciopero da oggi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su stellantis pomigliano

Ultime notizie su stellantis pomigliano

Argomenti discussi: Trasnova annuncia licenziamenti collettivi per i suoi 94 dipendenti.

Stellantis, l’indotto trema: Trasnova avvia i licenziamenti collettiviPomigliano – La rassicurazione del Ministro Urso, datata solo sette giorni fa, è durata quanto un battito di ciglia. Mentre i vertici di Stellantis ... cronachedellacampania.it

Trasnova annuncia licenziamenti collettivi per i suoi 94 dipendentiE' la società che si occupa della movimentazione auto negli stabilimenti Stellantis ... msn.com