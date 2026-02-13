Stellantis Pomigliano Trasnova licenzia 53 operai è scaduta la proroga | Fico ci aiuti

Trasnova, azienda di logistica che lavora per Stellantis a Pomigliano, ha deciso di licenziare 53 operai dopo che la proroga dei licenziamenti era scaduta. La società ha comunicato che non può più mantenere gli accordi temporanei e chiede aiuto a Fico per trovare una soluzione. La decisione arriva a un anno dall’interruzione dei licenziamenti, che ora si riprendono senza più limiti.