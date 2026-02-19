Stellantis ecco il nuovo piano per Pomigliano Spiragli anche per i lavoratori Trasnova

Stellantis ha presentato un nuovo piano industriale per lo stabilimento di Pomigliano d'Arco dopo un incontro con il sindaco Raffaele Russo. La casa automobilistica ha annunciato investimenti e un miglioramento delle condizioni di lavoro, con l’obiettivo di rafforzare la produzione locale. Durante l’incontro, si è parlato anche di possibili opportunità per i lavoratori di Trasnova, coinvolti nel progetto. La discussione ha portato a un’apertura verso soluzioni concrete per il futuro dello stabilimento e dei suoi dipendenti. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.

Incontro in Comune tra l’amministrazione e la delegazione Stellantis: atteso a maggio il nuovo piano industriale per Pomigliano. Interlocuzione al Mimit per evitare i licenziamenti Trasnova dal 1 maggio Novità positive in arrivo per lo stabilimento di Stellantis a Pomigliano d'Arco. L’anticipazione è emersa al termine di un incontro istituzionale svoltosi oggi in municipio tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo e una delegazione di Stellantis Italia. Al tavolo erano presenti Paolo Pinzoni, responsabile Public Affairs Italia, Giuseppe Manca, responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali, e Priscilla Talacchi, Institutional Relations Rome Offices Director.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Stellantis Pomigliano, Trasnova licenzia 53 operai, è scaduta la proroga: “Fico ci aiuti”Trasnova, azienda di logistica che lavora per Stellantis a Pomigliano, ha deciso di licenziare 53 operai dopo che la proroga dei licenziamenti era scaduta.

Scade il contratto con Stellantis, Trasnova licenza 94 lavoratoriIl contratto tra Trasnova e Stellantis è scaduto, e 94 lavoratori rischiano di perdere il lavoro.

