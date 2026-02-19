Stellantis ecco il nuovo piano per Pomigliano Spiragli anche per i lavoratori Trasnova
Stellantis ha presentato un nuovo piano industriale per lo stabilimento di Pomigliano d'Arco dopo un incontro con il sindaco Raffaele Russo. La casa automobilistica ha annunciato investimenti e un miglioramento delle condizioni di lavoro, con l’obiettivo di rafforzare la produzione locale. Durante l’incontro, si è parlato anche di possibili opportunità per i lavoratori di Trasnova, coinvolti nel progetto. La discussione ha portato a un’apertura verso soluzioni concrete per il futuro dello stabilimento e dei suoi dipendenti. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.
Incontro in Comune tra l’amministrazione e la delegazione Stellantis: atteso a maggio il nuovo piano industriale per Pomigliano. Interlocuzione al Mimit per evitare i licenziamenti Trasnova dal 1 maggio Novità positive in arrivo per lo stabilimento di Stellantis a Pomigliano d'Arco. L’anticipazione è emersa al termine di un incontro istituzionale svoltosi oggi in municipio tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo e una delegazione di Stellantis Italia. Al tavolo erano presenti Paolo Pinzoni, responsabile Public Affairs Italia, Giuseppe Manca, responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali, e Priscilla Talacchi, Institutional Relations Rome Offices Director.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Stellantis Pomigliano, Trasnova licenzia 53 operai, è scaduta la proroga: “Fico ci aiuti”Trasnova, azienda di logistica che lavora per Stellantis a Pomigliano, ha deciso di licenziare 53 operai dopo che la proroga dei licenziamenti era scaduta.
Scade il contratto con Stellantis, Trasnova licenza 94 lavoratoriIl contratto tra Trasnova e Stellantis è scaduto, e 94 lavoratori rischiano di perdere il lavoro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Stellantis scuote l'Europa: il diesel non è morto, ecco il nuovo piano; Nuova Opel Astra, il prezzo non cambia: ecco il listino e tutte le versioni | Quattroruote.it; Auto, ecco cos'è l'Industrial Accelerator Act per salvare i conti (e perché Stellantis non può accusare solo Tavares); Stellantis rilancia, ecco i motori FireFly Euro 7 che andranno oltre 2030.
Stellantis punta di nuovo sul diesel?Stellantis sembra avere deciso di fare un passo indietro. Per anni l'azienda ha cavalcato l’onda dell’elettrico, lasciandosi alle spalle motori diesel che s ... tecnoandroid.it
Stellantis investirà miliardi per rinnovare e ampliare la gamma di motoriStellantis ha capito che deve investire forte sui motori che sono fondamentali per il successo dei suoi futuri modelli ... clubalfa.it
Stellantis scuote l’Europa: il diesel non è morto, ecco il nuovo piano facebook