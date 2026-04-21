Piombino rissa con coltelli in via Pisacane | 2 feriti e 3 denunciati

Nella serata del 17 aprile, in via Carlo Pisacane a Piombino, due gruppi sono venuti alle mani, sfociando in una rissa che ha coinvolto anche l’uso di coltelli. Durante lo scontro, due persone sono rimaste ferite e soccorse sul posto, mentre altre tre sono state denunciate dalle forze dell’ordine. La polizia ha sequestrato alcuni coltelli e ha avviato le indagini per chiarire i fatti.

Via Carlo Pisacane a Piombino è stata teatro di una violenta aggressione nella serata del 17 aprile, quando una rissa tra gruppi contrapposti è degenerata in un episodio di sangue. L’impatto della collisione fisica ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi sanitari e delle forze dell’ordine, lasciando due uomini feriti da armi bianche e tre persone identificate come responsabili del caos. L’escalation in via Carlo Pisacane e il bilancio dei feriti. Il clima si è precipitato rapidamente dopo le chiamate d’urgenza ricevute dalle centrali operative. In pochi minuti, la zona centrale di Piombino è stata invasa dal rumore dello scontro e dalle grida dei presenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piombino, rissa con coltelli in via Pisacane: 2 feriti e 3 denunciati Notizie correlate Violenza inaudita a Piombino tra maxi rissa e regolamenti di conti con coltelli: denunciate tre personeUna notte di terrore tra maxi risse e accoltellamenti, presumibilmente per un regolamento di conti, con il centro di Piombino ostaggio di una... Rissa con coltelli sul treno, caos alla stazione: un ferito e tre denunciatiUna violenta lite tra tre giovani, degenerata fino all’uso di coltelli, si è verificata nella tarda serata di ieri alla stazione ferroviaria di Sapri. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Violenza inaudita a Piombino tra maxi rissa e regolamenti di conti con coltelli: denunciate tre persone; Rissa con coltelli in via Pisacane a Piombino, tre arresti; Rissa con coltelli: tre denunciati dopo la notte di violenza; Rissa con venti persone in piazza Verdi, poi accoltellamento in via Lombroso. Piombino, notte di terrore e violenza: accoltellamenti e maxi rissaPIOMBINO. Ieri mattina, sabato 18 aprile, il casco che è stato usato per una rissa nella notte tra venerdì e ieri si trovava ancora in via Lombroso, appoggiato davanti ad una saracinesca di un negozio ... msn.com Maxi rissa al Parco del Popolo. Si affrontano con i coltelli. Sette giovani feriti, uno è graveEsplode la violenza poco dopo le 2 della notte di sabato tra due gruppi di italiani e stranieri. Una ventina di ragazzi coinvolti, indaga la questura che sta cercando di identificare tutti. ilrestodelcarlino.it TRE ARRESTI A PIOMBINO- Rissa con i coltelli in via Pisacane- Leggi l'articolo: https://toscana.news-24.it/2026/04/21/rissa-con-coltelli-in-via-pisacane-a-piombino-tre-arresti/fbclid=IwVERDUARTjM9leHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU - facebook.com facebook