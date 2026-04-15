A Voghera, nello scorso venerdì, si è verificata una rissa tra studenti in via Matteotti, all’incrocio con via Ricotti, al termine delle lezioni scolastiche. L’episodio ha coinvolto diverse persone e ha portato alla denuncia di quattro studenti. Alcuni dei partecipanti sono stati trasportati in ospedale a causa delle ferite riportate. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Voghera, in via Matteotti all’incrocio con via Ricotti, è stata teatro di un violento scontro tra studenti avvenuto lo scorso venerdì proprio al termine delle lezioni scolastiche. La tensione scatenata vicino all’Ipsia Calvi ha richiesto l’intervento massiccio delle forze dell’ordine, portando all’identificazione e alla denuncia di quattro individui, di cui tre minorenni. Il clima si è surriscaldato rapidamente nella zona della stazione ferroviaria, quando una discussione tra i giovani è precipitata in una rissa fisica. I passanti che si trovavano nelle vicinanze hanno prontamente allertato il 112, segnalando la gravità della situazione. L’emergenza ha mobilitato sei pattuglie della Compagnia di Voghera, affiancate da due squadre della polizia locale per gestire il caos e ristabilire la sicurezza nell’area urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voghera, rissa tra studenti: 4 denunciati e feriti in ospedale

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