Il sindaco di Gorizia ha richiesto chiarimenti all’Unione Europea riguardo alla centrale di Krško, evidenziando la preoccupazione per il rischio sismico associato all’impianto. La richiesta si concentra sulla necessità di maggiore trasparenza e sulla condivisione di informazioni relative alla sicurezza dell’area. La questione è stata sollevata pubblicamente, sottolineando l’interesse della città a conoscere dettagli specifici sulla gestione del rischio.

? Cosa sapere Il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna chiede trasparenza all'UE sulla centrale di Krško.. Nuovi studi tecnici sul rischio sismico richiedono aggiornamento dei piani di emergenza transfrontalieri.. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha inviato una comunicazione ufficiale al Governo italiano, alla Commissione europea e alle autorità della Slovenia per richiedere trasparenza e cooperazione riguardo alla centrale nucleare di Krško. La mossa nasce a seguito di recenti studi tecnici che hanno riacceso i timori sulla stabilità sismica dell’impianto, situato in una zona soggetta a rischio terremoti. Nelle strade di Gorizia, dove...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rischio sismico Krško, il sindaco di Gorizia chiede trasparenza all’UE

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