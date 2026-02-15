Agrigento scuole a rischio | Fontana chiede cronoprogramma cantieri e più trasparenza per l’inizio dell’anno scolastico
Il sindaco di Agrigento, Fontana, ha chiesto un cronoprogramma preciso per i lavori nelle scuole, preoccupato dai ritardi nei cantieri. La causa risiede nei lavori di ristrutturazione ancora in corso, che rischiano di non essere completati in tempo. La mancanza di trasparenza sui progressi ha aumentato l’ansia tra genitori e insegnanti, desiderosi di sapere se le aule saranno pronte per settembre. Fontana insiste sulla necessità di chiudere tutti i cantieri prima della fine dell’estate, per evitare problemi all’avvio del nuovo anno scolastico.
Agrigento, allarme scuole: il Comune sollecitato a chiudere i cantieri entro l’estate. Agrigento è chiamata a risolvere una questione urgente: garantire la sicurezza e la funzionalità delle scuole entro l’inizio del prossimo anno scolastico. Il consigliere comunale Mario Fontana ha lanciato un appello all’amministrazione per accelerare la chiusura dei cantieri e potenziare la manutenzione degli istituti, assicurando un ambiente di apprendimento adeguato per studenti, famiglie, docenti e personale ATA. Un problema annoso e una richiesta di trasparenza. La condizione dell’edilizia scolastica ad Agrigento è un tema che ciclicamente torna al centro del dibattito pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu
Agrigento, elezioni in vista: il candidato Di Rosa chiede trasparenza sui patrimoni dei concorrenti.
Agrigento si avvicina alle amministrative di primavera e il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa fa una richiesta chiara: vuole che tutti i concorrenti pubblicino i loro patrimoni.
Scuole dell’infanzia di Pisa: aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27
Sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia di Pisa per l’anno scolastico 202627.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Scuola Pirandello e criticità statiche, interrogazione urgente di La Vardera alla Regione - AgrigentoNotizie; Allerta meteo in Sicilia 13 febbraio, ecco avvisi e chiusure dei Comuni siciliani; Domani allerta gialla in tutta la Sicilia: scuole chiuse a Palermo. A Messina i maggiori rischi; Allerta meteo Sicilia, venti fino a tempesta e temporali: le zone più a rischio.
Allerta meteo gialla ad Agrigento, il sindaco invita alla prudenzaÈ stata diramata un’allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico su tutto il territorio di Agrigento. A comunicarlo è stato il sindaco Francesco Miccichè, che ha informato la cittadinanza dell ... scrivolibero.it
Agrigento, allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico: l’appello del sindaco Miccichè alla prudenzaScatta l’allerta gialla ad Agrigento e in tutta la provincia per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato l’Avviso n. 26041 del 10 febb ... scrivolibero.it
Ad Agrigento allarme del sindaco per l’esondazione. A Messina scuole e impianti chiusi. A Palermo cento interventi dei vigili facebook
Scuole chiuse anche domani a Messina e Catania per il maltempo. Sindaco di Agrigento 'previste raffiche di vento a 100 Km/h, state a casa' #ANSA x.com