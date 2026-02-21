Benevento | Strade a rischio PD chiede piano urgente e trasparenza

A Benevento, le strade sono in condizioni critiche, causando disagi quotidiani ai cittadini. Il Partito Democratico denuncia il mancato intervento e chiede un piano urgente per sistemare le arterie principali. Le buche e le crepe aumentano ogni giorno, mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni. La richiesta di trasparenza mira a chiarire le somme spese e le tempistiche di intervento. La situazione rimane critica e necessita di interventi immediati.

Benevento, l'Appello del PD per Strade al Collasso: Un Piano Straordinario per la Viabilità Urbana. Benevento affronta una crescente emergenza legata alle condizioni delle sue strade. I consiglieri comunali del Partito Democratico hanno presentato un'interrogazione formale al Sindaco e all'Assessore ai Lavori Pubblici, chiedendo un piano straordinario di manutenzione per arginare un degrado che mette a rischio la sicurezza dei cittadini e compromette la viabilità. L'iniziativa nasce dalla crescente preoccupazione dei residenti per la situazione delle arterie urbane. Un Quadro di Deterioramento Diffuso.