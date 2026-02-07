Chivu è il futuro dell’Inter | pronto il rinnovo fino al 2028 con aumento dell’ingaggio

Cristian Chivu firma il rinnovo con l’Inter fino al 2028. La società ha deciso di puntare forte sul suo progetto, confermando il tecnico anche per le prossime stagioni. L’allenatore romeno ha già mostrato di saper gestire bene la squadra, e ora l’accordo prevede anche un aumento dell’ingaggio. La società nerazzurra sembra credere molto nel suo lavoro e vuole continuare su questa strada.

Non è ancora tempo di bilanci definitivi in termini di trofei, ma l’impatto di Cristian Chivu sulla panchina dell’ Inter sta già lasciando tracce evidenti. La sua prima avventura alla guida della Prima Squadra ha prodotto segnali chiari e incoraggianti, tali da spingere il club a guardare con fiducia al futuro. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, la dirigenza nerazzurra avrebbe già raggiunto un’intesa di massima per il prolungamento del contratto dell’allenatore rumeno. L’accordo prevederebbe un rinnovo fino al 2028, a conferma della soddisfazione per il lavoro svolto finora e della volontà di dare continuità a un progetto tecnico che, al netto dei risultati immediati, sta convincendo sotto il profilo della gestione del gruppo, delle idee di gioco e della valorizzazione dei giovani.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Cristian Chivu

Federico Dimarco si avvicina al rinnovo con l’Inter, con un contratto fino al 2030 e un incremento dell’ingaggio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cristian Chivu

Argomenti discussi: Chi sono Cocchi e Kamate, i giovani dell'Inter lanciati da Chivu contro il Torino; Inter, nuovo status e nuovo futuro per Kamate. Chivu scopre una risorsa in più nella rosa; No, lui non si muove da qui: Chivu si impone e vieta il trasferimento | Ha deciso in prima persona; Allegri risponde a Chivu: Milan non inferiore all'Inter, poi l'annuncio sul futuro di Modric.

Inter, Chivu re del turnover, col Sassuolo si cambia ancora: il club ha deciso il suo futuroChivu cambia l'Inter per affrontare la trasferta con il Sassuolo: ecco quali sono le scelte del mister rumeno per domani. Intanto, la società è sempre più orientata a rinnovargli il contratto e blinda ... sport.virgilio.it

Inter-Chivu, c'è l'accordo: rinnovo fino al 2028. Ingaggio e risultati, cosa cambiaIl tecnico ha conquistato Marotta, il futuro è ancora nerazzurro: È il tecnico di una delle squadre più importanti al mondo ... tuttosport.com

Il futuro dell'Inter è trasparente! #NuovoStadio #Inter #SanSiro #Manica #FosterPartners #InsideInter #Calciomercato #Chivu #Oaktree #SempreInter #Milano facebook

Inter, nuovo status e nuovo futuro per Kamate. Chivu scopre una risorsa in più nella rosa x.com