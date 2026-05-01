Rinascita ecco Livorno Una squadra all’attacco

Domenica si giocherà il match di play-in tra la Dole e Livorno. La squadra labronica si è qualificata dopo aver battuto in modo netto l’Urania Milano, con un punteggio finale di 102-84. La partita si è conclusa con un largo anticipo, grazie a un attacco efficace da parte di Livorno. La sfida rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre in vista delle fasi successive del torneo.

Sarà Livorno l’avversaria della Dole nell’incontro di play-in di domenica. I labronici hanno avuto la meglio in maniera netta dell’ Urania Milano, chiudendo la pratica con largo anticipo e finendo con l’imporsi per 102-84 in un festival dell’attacco. È la seconda volta che la Libertas segna oltre 100 punti durante la stagione. La prima? Il 25 gennaio scorso al Flaminio, quando la Rinascita crollò sotto a un pesante 77-109. Va detto, Milano era senza Gentile, ma Livorno sembra aver ritrovato lo smalto in attacco dei giorni migliori, come dimostrano i 31 assist (9 di Penna e Valentini ) e l’apporto consistente dei due americani (22 di Woodson e 25 di Tiby ).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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