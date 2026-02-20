Livorno affronta il Pineto domani alle 14.30 al Picchi, dopo aver perso contro la Pianese. La squadra di Venturato riconosce le qualità dell’avversario e sa di dover migliorare. Il tecnico sottolinea che i toscani devono stringere i ranghi e aumentare l’intensità in campo. Il Livorno cerca una reazione dopo le recenti delusioni e vuole tornare a vincere davanti al suo pubblico. La partita si preannuncia combattuta e molto importante per entrambe le squadre.

Livorno, 20 febbraio 2026 - Domani alle 14.30 gli amaranto torneranno sul prato del Picchi per affrontare il Pineto, una sfida non semplice per entrambe le formazioni con il Livorno chiamato a mettere da parte la brutta parentesi di domenica scorsa contro la Pianese e gli abruzzesi che d'altra parte sono alla caccia dei tre punti dopo tre sconfitte consecutive. Gli ingredienti per una sfida quanto meno frizzante ci sono tutti ma a presentare nel dettaglio il match ci ha pensato il tecnico amaranto Roberto Venturato. Come avete preparato questa partita, ci saranno alcuni indisponibili contro il Pineto? "Tosto ha un piccolo problema e non sarà dei nostri domani (oggi ndr), così come anche Gentile che però sta molto meglio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Livorno-Pineto, il prepartita di Venturato: “È una squadra con qualità importanti, dovremo fare di più”

