Livorno-Pineto il prepartita di Venturato | È una squadra con qualità importanti dovremo fare di più
Livorno affronta il Pineto domani alle 14.30 al Picchi, dopo aver perso contro la Pianese. La squadra di Venturato riconosce le qualità dell’avversario e sa di dover migliorare. Il tecnico sottolinea che i toscani devono stringere i ranghi e aumentare l’intensità in campo. Il Livorno cerca una reazione dopo le recenti delusioni e vuole tornare a vincere davanti al suo pubblico. La partita si preannuncia combattuta e molto importante per entrambe le squadre.
Livorno, 20 febbraio 2026 - Domani alle 14.30 gli amaranto torneranno sul prato del Picchi per affrontare il Pineto, una sfida non semplice per entrambe le formazioni con il Livorno chiamato a mettere da parte la brutta parentesi di domenica scorsa contro la Pianese e gli abruzzesi che d'altra parte sono alla caccia dei tre punti dopo tre sconfitte consecutive. Gli ingredienti per una sfida quanto meno frizzante ci sono tutti ma a presentare nel dettaglio il match ci ha pensato il tecnico amaranto Roberto Venturato. Come avete preparato questa partita, ci saranno alcuni indisponibili contro il Pineto? "Tosto ha un piccolo problema e non sarà dei nostri domani (oggi ndr), così come anche Gentile che però sta molto meglio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
