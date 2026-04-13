Crollo Milan attacco frontale | Ho visto una squadra vuota

Il Milan ha subito una pesante sconfitta contro l’Udinese, lasciando molti dubbi sulla possibilità di qualificarsi per la prossima Champions League. Durante la partita, un testimone ha riferito di aver osservato una squadra priva di energia e senza reazioni, descrivendo un attacco frontale che ha evidenziato le difficoltà sul campo. La sconfitta mette in discussione le aspettative iniziali di raggiungere la qualificazione europea.

Il ko con l’Udinese mette in discussione l’obiettivo Champions, dato per raggiunto fino allo scontro diretto col Napoli La pesante sconfitta casalinga con l’Udinese, uno 0-3 senza storia, mette in discussione la qualificazione in Champions del Milan fino a due settimane fa data per scontata, tanto che si parlava ancora di obiettivo Scudetto. Polveriera Milan, attacco frontale: “Ho visto una squadra vuota” (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’analisi della sconfitta di sabato, la seconda consecutiva dopo il ko in casa del Napoli, non può che essere spietata: “ Ho visto una squadra vuota – il duro commento a Dazn dell’ex rossonero Cristian Brocchi – In campo è sceso un Milan poco incisivo e poco determinato.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Crollo Milan, attacco frontale: “Ho visto una squadra vuota” Adani critico: “Milan? Non ho visto nulla di una squadra di calcio”Il Milan perde una partita importantissima salutando, di conseguenza, le speranze legate ad un possibile scudetto. Leggi anche: "Ho visto una squadra viva. Sono orgoglioso"