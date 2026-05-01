Rimpasto silenzi e mugugni | in Sicilia Centrodestra ancora nel caos

In Sicilia, il centrodestra si trova in una fase di incertezza, con silenzi ancora assordanti e mugugni tra i partiti. Fratelli d’Italia non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, mentre Forza Italia ha diffuso un breve comunicato senza approfondimenti. La situazione resta ferma, senza segnali di una ripresa o di un accordo imminente, lasciando il quadro politico regionale in uno stato di stallo.

Tace Fratelli d’Italia. Mentre Forza Italia si affida a un comunicato telegrafico. Se il termometro dell’apprezzamento della nuova giunta fosse quello delle dichiarazioni ufficiali, il bilancio del primo giorno dopo le nomine dei tre nuovi assessori lascerebbe prevedere un cammino più che accidentato per il governo all’Ars. A differenza che in ogni altra occasione, il varo del governo non è stato accompagnato da note di apprezzamento da parte del principale alleato di Schifani. Fratelli d’Italia avrebbe voluto guidare la Sanità ma il no di Nino Minardo, neo commissario di Forza Italia, al cambio di deleghe ha bloccato le grandi manovre. Ora ai meloniani resta un’ultima chance, indicare il nuovo direttore generale del dipartimento Pianificazione Strategica, lasciato da Iacolino.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Rimpasto, silenzi e mugugni: in Sicilia Centrodestra ancora nel caos Notizie correlate Leggi anche: Rimpasto in Sicilia, Schifani rinvia: Faraoni quasi fuori, caos Dc Dimissioni, silenzi e tensioni. Il centrodestra nel vortice post-referendumRoma, 26 marzo 2026 – La botta del referendum per il centrodestra è stata pesante, pesantissima. Altri aggiornamenti Rimpasto, silenzi e mugugni: in Sicilia Centrodestra ancora nel caosFratelli d’Italia tace e punta a scegliere il direttore della Sanità. In Forza Italia deputati delusi, dal gruppo un gelido augurio al neo assessore Caruso: «Faccia gioco di squadra» ... gazzettadelsud.it Rimpasto, silenzi e mugugni: centrodestra siciliano ancora nel caosTace Fratelli d’Italia. Mentre Forza Italia si affida a un comunicato telegrafico. Se il termometro dell’apprezzamento della nuova giunta fosse quello delle dichiarazioni ufficiali, il bilancio del pr ... msn.com