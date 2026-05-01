Rimini 80 anni di Ceis | l’eredità di Margherita Zoebeli

A Rimini si festeggia l’ottantesimo anniversario del Centro Educativo Italo Svizzero, istituzione fondata da Margherita Zoebeli. La ricorrenza segna otto decenni di attività nel settore educativo, con un ruolo rilevante nella formazione locale. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e membri della comunità, sottolineando il legame tra l’associazione e il territorio. La struttura continua a operare come punto di riferimento nel panorama formativo della zona.

? Cosa sapere Rimini celebra l'ottantesimo anniversario del Centro Educativo Italo Svizzero fondato da Margherita Zoebeli.. Il modello pedagogico nato nel 1946 guida le attuali politiche di inclusione sociale comunali.. L’ottantesimo anniversario del Centro Educativo Italo Svizzero a Rimini, celebrato in questo primo maggio 2026, rievoca l’intuizione di Margherita Zoebeli nel ricostruire una comunità partendo dalle macerie lasciate dal conflitto mondiale. In un mondo che oggi cerca risposte nelle radici della solidarietà, il Ceis non appare come un semplice ricordo scolastico, ma come un organismo vivente che ha saputo trasformare la fragilità del dopoguerra in un progetto di civiltà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini, 80 anni di Ceis: l’eredità di Margherita Zoebeli Notizie correlate Si celebrano gli 80 anni del Ceis. "Da quel 1° maggio del 1946 un modello educativo che ha cambiato Rimini"Il Ceis di Rimini, con il suo percorso lungo ottant'anni, è "una delle radici più solide" nella storia della città. Eredità Agnelli, il gip del Tribunale di Rimini archiviata querela contro Moncalvo e MargheritaSecondo il gip, i passaggi contestati dal querelante rientrano nell'esercizio del diritto di critica e non contengono espressioni gratuitamente... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ceis, 80 anni di istruzione. Così si costruisce il futuro; Rimini 1° maggio 1946. Dalla distruzione della II guerra mondiale alla libertà attraverso l’educazione, la cultura e la solidarietà; Si celebrano gli 80 anni del Ceis. Da quel 1° maggio del 1946 un modello educativo che ha cambiato Rimini; 80 anni del CEIS: Sadegholvaad e Bellini: valori che parlano con la stessa forza. Rimini, 80 anni di Ceis: Presidio di accoglienza per bambini, ponte tra le cultureNato nel 1946 tra le macerie della guerra e fondato da Margherita Zoebeli, il Ceis festeggia domani (1° maggio) il suo 80esimo anniversario. Una ricorrenza che il sindaco Jamil Sadegholvaad e la vices ... altarimini.it Ceis, 80 anni di istruzione. Così si costruisce il futuroDalle macerie del dopoguerra a un modello riconosciuto a livello internazionale. Sindaco e vice:Un’esperienza che unisce accoglienza e impegno sociale. ilrestodelcarlino.it CEIS. Ottant’anni di comunità, educazione e speranza. Il 1° maggio 1946 nasceva a Rimini l’asilo italo-svizzero, poi CEIS, sorto dalle ferite della Seconda Guerra Mondiale grazie alla visione di Margherita Zoebeli. Era un vero e proprio villaggio, capace di acc - facebook.com facebook