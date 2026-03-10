Eredità Agnelli il gip del Tribunale di Rimini archiviata querela contro Moncalvo e Margherita

Il gip del Tribunale di Rimini ha deciso di archiviare la querela presentata dall’avvocato Luigi Emanuele Gamna contro il giornalista Luigi Moncalvo e Margherita Agnelli. La decisione riguarda una vicenda legata all’eredità Agnelli. La querela era stata presentata in relazione a fatti specifici, ma ora non ci sono ulteriori azioni giudiziarie in corso.

Secondo il gip, i passaggi contestati dal querelante rientrano nell'esercizio del diritto di critica e non contengono espressioni gratuitamente offensive Il gip del tribunale di Rimini ha disposto l'archiviazione della querela presentata dall'avvocato Luigi Emanuele Gamna contro il giornalista Luigi Moncalvo e Margherita Agnelli. L'ordinanza è stata emessa ieri dal giudice per le indagini preliminari Raffaele Deflorio, che ha respinto l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal sostituto procuratore Davide Ercolani. La vicenda riguardava presunti contenuti diffamatori contenuti nel libro Agnelli coltelli, pubblicato nel 2022dall'editore Vallecchi, in cui si raccontano le vicende legate alla lunga disputa ereditaria all'interno della famiglia Agnelli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Eredità Agnelli, il gip respinge la richiesta di messa alla prova per John ElkannTorino, 11 febbraio 2026 – È stata rigettata la richiesta di messa alla prova da parte di John Elkann nel procedimento giudiziario che riguarda...

Eredità Agnelli, il gip respinge la richiesta di messa alla prova per Elkann: gli atti tornano al pmÈ stata rigettata la richiesta di messa alla prova da parte di John Elkann nel procedimento giudiziario che riguarda la residenza della nonna, Marella Caracciolo. La decisione è stata presa da un gip ...

Eredità Agnelli, chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann: imputazione coatta per due ipotesi di illeciti fiscaliLa procura di Torino ha predisposto la richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann, ad di Exor e presidente di Stellantis e Ferrari, e per il commercialista Gianluca Ferrero nell'ambito ...