Un camping in Riviera offre un rimborso sul carburante per chi prenota entro il 31 maggio. Per ogni 10 chilometri percorsi, vengono restituiti 2 euro. Questa iniziativa riguarda le prenotazioni effettuate presso il centro vacanze e si applica esclusivamente ai soggiorni prenotati entro la scadenza stabilita. La proposta mira a incentivare le prenotazioni in questo periodo.

? Cosa sapere Cesenatico Camping Village rimborsa 2 euro ogni 10 km per prenotazioni entro il 31 maggio.. L'iniziativa contrasta i rincari del carburante per soggiorni tra giugno e settembre 2026.. Il Cesenatico Camping Village lancia una promozione per rimborsare il carburante alle famiglie che prenotano entro il 31 maggio, contrastando i rincari di benzina e gasolio causati dal conflitto in Iran. A Cesenatico, la gestione della struttura turistica affidata a Terzo Martinetti si muove per proteggere il potere d’acquisto dei vacanzieri. Con i prezzi del gasolio che hanno superato la soglia dei 2 euro al litro e un aumento sensibile anche per benzina e gas, l’operatore ha deciso di intervenire direttamente sulle spese di viaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimborso carburante in Riviera: il camping paga i chilometri percorsi

Notizie correlate

“Caro carburante e voli cancellati? Si può ottenere il rimborso. Ecco come”Le tensioni internazionali stanno iniziando ad avere effetti anche sui viaggi, con possibili aumenti dei prezzi e cancellazioni di voli legate al...

Casa in comodato d’uso gratuito, chi paga le spese e può avere il rimborsoQuando un immobile viene concesso in comodato d’uso, la domanda che sorge immediatamente è: chi paga le spese? Il comodato è un contratto semplice...