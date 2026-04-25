Casa in comodato d’uso gratuito chi paga le spese e può avere il rimborso

Quando un immobile viene concesso in comodato d’uso gratuito, si pone spesso il problema di chi si occupa delle spese legate alla sua gestione. Il contratto, pur apparendo semplice, può comportare diverse modalità di ripartizione delle spese tra le parti coinvolte. La questione del rimborso e delle eventuali condizioni per ottenerlo rappresenta un aspetto pratico che viene spesso affrontato nelle discussioni legali sul tema.

Quando un immobile viene concesso in comodato d’uso, la domanda che sorge immediatamente è: chi paga le spese? Il comodato è un contratto semplice nella forma, ma ricco di implicazioni pratiche. Il proprietario (comodante) mantiene la titolarità dell’immobile, mentre l’utilizzatore (comodatario) ne gode, solitamente a titolo gratuito. Il carattere gratuito però non si traduce in totale assenza di costi: vivere in un immobile comporta spese di gestione, manutenzione, tributi e, se l’immobile si trova in condominio, anche oneri condominiali. Il Codice Civile fornisce alcune indicazioni ma la giurisprudenza ci permette di chiarire meglio le modalità di ripartizione delle spese tra comodante e comodatario.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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