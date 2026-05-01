Rilievo tridimensionale della rete stradale e dei percorsi collinari

Il Comune di Brisighella ha avviato un progetto che prevede il rilievo tridimensionale di tutta la rete stradale comunale e dei percorsi collinari. L’obiettivo è aggiornare e migliorare le informazioni sul territorio, attraverso un'analisi più dettagliata delle caratteristiche delle vie e dei tracciati collinari. L’intervento coinvolge tecnologie avanzate per raccogliere dati precisi e aggiornati, che saranno utilizzati per fini di pianificazione e gestione territoriale.

Il Comune di Brisighella avvia un intervento strategico di rilievo tridimensionale dell’intera rete stradale comunale e dei percorsi collinari, nell’ambito delle attività di aggiornamento e miglioramento della conoscenza del territorio. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo ottenuto attraverso il bando ’Risorse in Comune’, destinato a Comuni Italiani con una popolazione compresa tra 5.000 e 25.000 abitanti, per un importo pari a 32.647,52 euro. Il progetto prevede la mappatura completa della viabilità, includendo non solo le strade asfaltate ma anche le strade bianche, i sentieri pedonali e le scalette presenti nella zona collinare a ridosso del centro abitato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rilievo tridimensionale della rete stradale e dei percorsi collinari Notizie correlate Sicurezza stradale, Valditara: “Educazione civica al volante, nelle scuole percorsi per maturità e consapevolezza”"Questa è una giornata del rispetto, del rispetto verso l'altro, dell'empatia, cioè del saper sentire l'altro e non soltanto il nostro io". Rete antiviolenza, investimenti per 5,6 milioni nel 2026 per servizi e percorsi di autonomia per le**In Puglia, nel 2026, la Regione investirà oltre cinque milioni e mezzo di euro per consolidare la rete antiviolenza. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Rilievo tridimensionale della rete stradale e dei percorsi collinari; Brisighella mappa il territorio in 3D: al via il rilievo digitale di strade e percorsi collinari; Dimostrazione operativa dei Vigili del Fuoco sulle tecnologie TAS e SAPR; Scanner 3D e Droni: come la cartografia digitale delle grotte sta cambiando la speleologia. Rilievo tridimensionale della rete stradale e dei percorsi collinariIl Comune avvia intervento strategico nell’ambito delle attività di miglioramento della conoscenza del territorio. msn.com PARTE IL RILIEVO 3D DELLA RETE STRADALE E DEI PERCORSI COLLINARI DI BRISIGHELLA Brisighella 29.04.26 – Dal 4 maggio al 30 giugno 2026 il territorio comunale sarà interessato da un intervento di mappatura tridimensionale della viabilità, che c - facebook.com facebook