Rete antiviolenza investimenti per 5,6 milioni nel 2026 per servizi e percorsi di autonomia per le

La Regione Puglia ha annunciato che nel 2026 investirà più di 5,6 milioni di euro per rafforzare la rete antiviolenza. I fondi serviranno a potenziare i servizi e a creare percorsi di autonomia per le donne vittime di violenza. L’obiettivo è offrire risposte più solide e immediate a chi si trova in situazioni di pericolo. La decisione arriva dopo anni di richieste da parte delle associazioni e delle istituzioni locali.

**In Puglia, nel 2026, la Regione investirà oltre cinque milioni e mezzo di euro per consolidare la rete antiviolenza. Il progetto, presentato ufficialmente dall'assessore Cristian Casili, punta a garantire qualità, capillarità e continuità del sistema di protezione per le donne vittime di violenza di genere. Si tratta di un impegno strutturale, che considera il contrasto alla violenza di genere una priorità politica fondamentale.** L'investimento, che si svilupperà in un contesto di crescente attenzione alle politiche di protezione sociale, è stato annunciato in piena estate 2026, in una regione dove ormai si conta su 31 Centri Antiviolenza, 112 sportelli, e 10 case rifugio per donne in situazione di pericolo.

