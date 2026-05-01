Rigutino gli amaranto tornano in campo tra musica e scherzi

Gli amaranto sono tornati ad allenarsi a Rigutino dopo aver ottenuto la promozione in serie B. La squadra si sta preparando per la partita di Supercoppa contro il Vicenza, in programma sabato. Durante gli allenamenti, sono stati registrati momenti di scherzo e musica, accompagnando le sessioni di preparazione. La ripresa delle attività segna l’inizio di una nuova fase per il team, che si sta concentrando sulla prossima sfida.

? Cosa sapere Gli amaranto riprendono gli allenamenti a Rigutino dopo la promozione in serie B.. Il gruppo si prepara per la sfida di Supercoppa contro il Vicenza sabato.. Pomeriggio di lavoro intenso e allegria tra i campi di Rigutino, dove gli amaranto hanno ripreso gli allenamenti dopo il meritato stacco concesso dalla promozione in serie B ottenuta domenica scorsa contro la Torres. Il clima che si respira nel centro sportivo è quello di chi ha finalmente toccato il traguardo ma non ha intenzione di fermarsi. Dopo i giorni di riposo dedicati a festeggiare il successo conquistato sul campo contro la squadra della Torres, il gruppo ha ritrovato il rettangolo verde per rimettersi in moto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rigutino, gli amaranto tornano in campo tra musica e scherzi Notizie correlate Vai Cavallino! Gli amaranto in allenamento a suon di musicaGli amaranto sono tornati al lavoro questo pomeriggio al centro sportivo di Rigutino, dopo alcuni giorni di meritato riposo seguiti alla meravigliosa... Scherzi a Parte, ultima puntata stasera 23 marzo 2026: ecco gli ospiti Vip, gli scherzi e dove vederli in tv e streamingMax Giusti torna in prima serata su Canale 5 con l'ultima puntata di Scherzi a parte 2026 Stasera, lunedì 23 marzo 2026, va in onda l'ultima puntata...