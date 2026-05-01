Rifiuti | il Tavolo No Inceneritore chiede la nullità del piano provinciale

Un rappresentante del Tavolo No Inceneritore ha presentato a Trento un'istanza legale per chiedere la nullità del piano provinciale sui rifiuti. L'atto mira a contestare formalmente l'approvazione del documento, che riguarda la gestione dei rifiuti nella provincia. L'istanza è stata depositata presso le autorità competenti, senza ulteriori dettagli sulla motivazione specifica. La decisione finale sarà presa dalle autorità giudiziarie competenti.

? Cosa sapere Pietro Zanotti presenta a Trento l'istanza per annullare il piano provinciale sui rifiuti.. Le 18 associazioni contestano l'inceneritore da 100.000 tonnellate per carenze scientifiche e costi.. Il 30 aprile 2026, alle ore 17:45, Pietro Zanotti ha presentato a Trento le istanze del Tavolo no inceneritore, chiedendo formalmente che il documento prodotto dalla Provincia venga dichiarato nullo per carenze scientifiche e decisioni preimpostate. La conferenza stampa organizzata dalle 18 associazioni che compongono il Tavolo No Inceneritore e per il ciclo integrato dei rifiuti ha messo in luce una frattura profonda tra la gestione provinciale e le realtà del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rifiuti: il Tavolo No Inceneritore chiede la nullità del piano provinciale Notizie correlate Sannio: Parisi chiede tavolo unitario su acqua e rifiutiIl commissario provinciale della Lega nel Sannio, Domenico Parisi, ha accolto con favore le recenti dichiarazioni del senatore Domenico Matera... Ciclista in contromano provinciale a Valmadrera: choc all'inceneritoreIl tratto di via Como è percorso ogni giorno da numerosi mezzi pesanti diretti alle aziende della zona. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ciclo dei rifiuti: il Tavolo no inceneritore chiede all'Egato di considerare nullo il documento della Provincia; Rifiuti, Romoli: Siamo autosufficienti, no a nuovi impianti e discariche; Vigevano, la riserva di caccia (privata) che non piace alle doppiette. L'ideatore: Pago tutto io. La replica: Inaccessibile una zona ambientale di pregio; Piano rifiuti Lazio, il sindaco Sacco: Continueremo a dire no alla riapertura della discarica di Cerreto. Maddaloni, bretella invasa dai rifiuti: «Ora il tavolo», sos a VadalàUna vera aggressione ambientale. Comune in ginocchio: «Non si riesce ad arginare lo scarico massivo di rifiuti lungo la strada fantasma». Tanto che le bonifiche non bastano più: lanciato un appello ... ilmattino.it Riduzione rifiuti, piano sul tavolo del partenariatoSi è riunito, alla presenza dell'assessore all'Ambiente Giovanni Romano, il tavolo regionale del partenariato sul piano per la prevenzione dei rifiuti, finalizzato a determinare una riduzione a monte ... regione.campania.it I carabinieri forestali hanno stretto il cerchio contro le condotte illecite di abbandono di rifiuti riconducibili sia ad aziende sia a privati cittadini - facebook.com facebook Rifiuti abbandonati, la Val di Bertone in attesa del gestore x.com