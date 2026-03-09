Ciclista in contromano provinciale a Valmadrera | choc all' inceneritore

Un ciclista è stato visto in contromano sulla strada provinciale ex SS639 a Valmadrera, nel tratto di via Como vicino al forno inceneritore. L'episodio ha causato sorpresa tra gli automobilisti e ha generato preoccupazione per la sicurezza sulle strade lecchesi. Nessuna altra persona è coinvolta e non ci sono stati incidenti finora. La polizia sta monitorando la situazione.

Il tratto di via Como è percorso ogni giorno da numerosi mezzi pesanti diretti alle aziende della zona. Non è la prima volta che si registrano episodi pericolosi sulle strade della provincia Ancora un allarme sulle strade lecchesi. Un ciclista è stato avvistato in contromano lungo la strada provinciale ex SS639 "dei Laghi di Pusiano e di Garlate" a Valmadrera, nel tratto di via Como in direzione Lecco, all'altezza del forno inceneritore. Il tratto in questione è tutt'altro che secondario: quella coinvolta è un'arteria a scorrimento sostenuto che collega i comuni di Civate, Malgrate e Valmadrera tra di loro e con il capoluogo, e che registra un traffico elevato, anche di camion e automezzi commerciali, grazie alla notevole concentrazione di attività produttive presenti in quell'area. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Articoli correlati

Ciclista in contromano in tangenziale salvato dalla Polizia LocaleIeri 8 gennaio attorno alle 11 decine di telefonate sono pervenute ai numeri d'emergenza riferendo di un uomo che stava rischiando la vita tra le...

Ciclista contromano sull'A18, fermato dalla polizia: "Sono in missione speciale"Stava percorrendo su una bicicletta elettrica l'autostrada A18 Messina-Catania in contromano sulla corsia di sorpasso.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ciclista in contromano provinciale a...

Ciclista investito da un’auto sulla Provinciale, finisce al Vito Fazzi in codice rossoCutrofiano (Lecce) – Violento impatto tra auto e bici e il ciclista finisce al Vito Fazzi in codice rosso. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma ha ... corrieresalentino.it

Gries, ciclisti contromano per aggirare i sensi uniciSoprattutto all’entrata e all’uscita dalle scuole bici e monopattini elettrici sono abituati a viaggiare contromano o sui marciapiedi. E fioccano le multe ... altoadige.it