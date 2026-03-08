Sannio | Parisi chiede tavolo unitario su acqua e rifiuti

Il commissario provinciale della Lega nel Sannio, Domenico Parisi, ha espresso apprezzamento per le dichiarazioni del senatore Domenico Matera sulla necessità di unire le forze politiche. Parisi ha anche richiesto l’istituzione di un tavolo unitario dedicato ai temi dell’acqua e dei rifiuti nella provincia. La richiesta mira a trovare soluzioni condivise per queste questioni.

Il commissario provinciale della Lega nel Sannio, Domenico Parisi, ha accolto con favore le recenti dichiarazioni del senatore Domenico Matera riguardanti l'unità politica. La richiesta è chiara: aprire immediatamente un tavolo di confronto strutturato tra tutte le forze del centrodestra per definire una visione comune sul futuro del territorio. L'obiettivo dichiarato non è solo il coordinamento interno, ma la costruzione di proposte credibili per le prossime elezioni amministrative, partendo da comuni strategici come Sant'Agata de' Goti. La posizione assunta da Parisi sottolinea che nessuna forza politica può considerarsi proprietaria esclusiva della coalizione.