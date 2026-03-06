Abbandono rifiuti nuovi ‘furbetti’ scoperti con le fototrappole | 3200 euro di multe

Nel comune di Cesano Maderno, le forze di polizia locale hanno individuato diversi individui che abbandonavano rifiuti utilizzando fototrappole. Grazie a queste apparecchiature, sono state scoperte numerose infrazioni e sono state comminate multe per un totale di 3200 euro. La sorveglianza continua a essere uno strumento chiave nella lotta contro il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti.

Il lavoro degli agenti frutto di appostamenti e segnalazioni. I trasgressori erano tutti residenti Continua la lotta contro l’abbandono dei rifiuti nei comuni brianzoli. Nel comune di Cesano Maderno, grazie all’utilizzo della fototrappole, gli agenti della polizia locale del comandante Gabriele Caimi sono riusciti a scovare numerosi ‘furbetti’ comminando multe per un totale di 3200 euro. I multati erano tutti residenti. Quattro trasgressori sono stati individuati e sanzionati per abbandono rifiuti nel parcheggio di via Manzoni, dove da alcuni mesi sono state installate le telecamere che stanno consentendo di individuare ripetutamente i trasgressori. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Cesano Maderno: Fototrappole e Codice Univoco Contro l'Abbandono di Rifiuti, Multe ai Trasgressori.

Abbandono dei rifiuti, scattano multe e fermi auto per i dodici "furbetti" dell'isola ecologica

