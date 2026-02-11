Magliana via Asciano è tornata una discarica | Serve una bonifica per evitare altri incendi

Via Asciano, nella zona della Magliana, torna a essere una discarica a cielo aperto. Rampe di lamiera, rifiuti di ogni tipo e roulotte occupano l’area, mentre tra le baracche si vedono anche alcune capre che pascolano tranquillamente. La situazione preoccupa chi abita lì vicino, che chiede una bonifica immediata per evitare altri incendi e mettere fine a questa emergenza.

Nell'area che era sotto sequestro trovati insediamenti abusivi e rifiuti. La Regione ha chiesto l'intervento del Comune anche per proseguire con gli interventi di messa in sicurezza idraulica Tra le baracche, i bandoni di lamiera, i rifiuti e le roulotte ci sono anche delle capre che pascolano. Dietro le transenne sistemate nell’area verde di via Asciano, c’è un insediamento abusivo che continua a produrre rifiuti. La zona, situata a ridosso del Tevere, negli anni è stata ripetutamente teatro di vasti incendi. A giugno del 2024 si è verificato il rogo più devastante che, anche in conseguenza degli elevati valori di diossina sprigionati, ha portato il sindaco a firmare un’apposita ordinanza.🔗 Leggi su Romatoday.it

Un programma di decoro è essenziale per preservare l'ambiente nel Parco naturale.

L'intervista su Il Tempo Quotidiano sugli interveti di bonifica a Magliana! Il dissequestro delle aree per riprendere i lavori e la richiesta di un tavolo tra le istituzioni per garantire la sicurezza, legalità e il decoro in via Asciano. #fdi #municipioxi x.com