Rifiuti abbandonati a Qualiano scoppia il caso dopo il post del sindaco

A Qualiano è scoppiato un caso legato ai rifiuti abbandonati, scaturito dalla comunicazione del sindaco riguardo a un conferimento errato. In risposta, una persona coinvolta ha spiegato che si trattava di indumenti e non di spazzatura. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità, con i cittadini che si sono interrogati sulla gestione dei rifiuti nel quartiere. La polemica è proseguita con aggiornamenti sulla vicenda.

Melanoma: è il terzo tumore più diffuso negli under 50. Cosa sapere e come proteggersi Dopo l’annuncio del sindaco su un conferimento errato di rifiuti, il presunto responsabile replica e chiarisce: “Erano indumenti, non spazzatura” Dopo il nostro articolo, che riportava l’annuncio del sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis sull’individuazione di un conferimento di rifiuti non corretto, la vicenda si arricchisce di nuovi elementi. Il presunto responsabile dell’abbandono si è infatti riconosciuto nell’immagine oscurata pubblicata dal primo cittadino sui social e ha deciso di intervenire pubblicamente. Il primo commento è apparso sotto il nostro post, che riportiamo integralmente per diritto di replica.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Rifiuti abbandonati a Qualiano, scoppia il caso dopo il post del sindaco Notizie correlate Qualiano, rifiuti vegetali abbandonati dietro il Campo da TennisTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Qualiano, rifiuti abbandonati davanti ai cassonetti: identificato e denunciato il responsabileBeccato dalle telecamere mentre scarica rifiuti: individuato grazie alla targa, scattano denuncia e sanzioni Qualiano – Prosegue l’attività di... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Qualiano, rifiuti abbandonati sulla viabilità di servizio Grande Viabilità - Punto!; Qualiano rifiuti abbandonati in via Campana | cittadini esasperati; Qualiano, rifiuti abbandonati in via Campana: cittadini esasperati - Punto!; Qualiano rifiuti abbandonati davanti ai cassonetti | identificato e denunciato il responsabile. Fuscaldo, rifiuti abbandonati in un terreno privato nei pressi della spiaggia. Denunciate tre persone https://www.giornaledicalabria.it/fuscaldo-rifiuti-abbandonati-in-un-terreno-privato-nei-pressi-della-spiaggia-denunciate-tre-persone/ - facebook.com facebook Rifiuti abbandonati, la Val di Bertone in attesa del gestore x.com