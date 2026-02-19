Qualiano rifiuti vegetali abbandonati dietro il Campo da Tennis

A Qualiano, un albero appena tagliato è stato abbandonato dietro il campo da tennis, lasciando i rifiuti vegetali a terra. Nessuno si è occupato dello smaltimento, e i controlli sono assenti in questa zona già danneggiata dal degrado. La scena si ripete spesso, aggravando il problema dell’abbandono dei rifiuti. Questo comportamento contribuisce al peggioramento dell’area, che si trova in una posizione strategica e frequentata. La situazione solleva dubbi sulla gestione dell’area pubblica e sulla mancanza di interventi efficaci.

Albero tagliato e lasciato a terra: nessuno smaltimento e zero controlli in una zona sensibile già colpita dal degrado. Un'altra segnalazione di inciviltà. Una nuova segnalazione giunge alla nostra redazione: dietro il Campo da Tennis di Qualiano qualcuno ha abbandonato i resti di un albero tagliato, lasciato a terra senza alcuna possibilità di smaltimento. Si tratta dell'ennesimo episodio di degrado in una zona già definita "sensibile", ma che continua a essere priva di qualunque forma di monitoraggio. Uno smaltimento semplice. mai effettuato. Chi ha compiuto questo gesto avrebbe potuto rivolgersi al servizio di raccolta del Comune o portare il materiale all'isola ecologica.