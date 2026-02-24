Costi materiali alle stelle | ricostruzione a rischio cantieri fermi

L’aumento dei costi dei materiali ha causato il blocco dei cantieri di ricostruzione post-sisma, mettendo a rischio molte opere. I prezzi, già molto elevati, continuano a salire rapidamente, mentre il prezzario ufficiale non si aggiorna da mesi. Le imprese faticano a trovare materiali a prezzi sostenibili e molte si temono costrette a fermare i lavori. La situazione si fa sempre più critica e richiede interventi immediati.

La ricostruzione post-sisma a rischio: i costi dei materiali esplodono e il prezzario è obsoleto. Confartigianato lancia un allarme urgente alle istituzioni per evitare il collasso degli appalti. Le imprese edili delle province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo stanno affrontando una crisi silenziosa ma devastante. Secondo i dati di Confartigianato Imprese, i prezzi dei materiali da costruzione essenziali come laterizi e calcestruzzo sono aumentati fino al 30% nell’ultimo anno. Una situazione che sta mettendo in ginocchio la sostenibilità economica degli appalti e rischia di bloccare la ricostruzione in una fase cruciale per il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

