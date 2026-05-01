Riconferma nel CdA di Rai Way | l’impegno dell’avvocato Lello Ciccone per l’innovazione e il Mezzogiorno

Nel corso dell’ultima riunione del Consiglio di Amministrazione, è stato confermato l’incarico di alcuni membri, tra cui un avvocato con esperienza nel settore delle comunicazioni. La sua riconferma si inserisce in un quadro di continuità per la gestione della società, che si occupa di infrastrutture radio-televisive. La decisione è stata comunicata ufficialmente dai rappresentanti dell’azienda, senza ulteriori commenti pubblici.

Esprimo profonda soddisfazione per il rinnovo delle cariche sociali di Rai Way e per la mia riconferma, all'interno del Consiglio di Amministrazione della società S.p.A RAY WAY (società quotata in borsa) che gestisce la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo in Italia.La prosecuzione del.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Temi più discussi: Rai Way: il cda conferma Roberto Cecatto amministratore delegato; Il salernitano Lello Cicconce riconfermato nel CdA di Rai Way; Banca MPS, Lovaglio torna al timone e affronta il giudizio del mercato; LU-VE rinnova il CdA e conferma Matteo Liberali Presidente e CEO.

Riconferma nel CdA di Rai Way: l’impegno dell’avvocato Lello Ciccone per l’innovazione e il MezzogiornoNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday Esprimo profonda soddisfazione p ... salernotoday.it

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Romano Lello Ciccone riconfermato nel CdA di Rai Way, società quotata in borsa che gestisce la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo in Italia. "La prosecuzione del mandato - commenta l'avvocato Ciccone - rappresenta un segnale di continuità per i p - facebook.com facebook

Chi c'è nel nuovo cda di Rai Way e i profili del neopresidente Enrico Mordillo e del riconfermato ad Roberto Cecatto #29aprile x.com