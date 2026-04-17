Marco Lollobrigida nuovo direttore di Rai Sport dopo Paolo Petrecca il Cda Rai ufficializza la nomina

Il Consiglio di Amministrazione della Rai ha confermato Marco Lollobrigida come nuovo direttore di Rai Sport, sostituendo Paolo Petrecca, che aveva ricoperto la carica a interim dopo le sue dimissioni avvenute a febbraio. La nomina è stata comunicata ufficialmente e diventa immediatamente operativa. Lollobrigida assume la guida della testata in un momento di transizione, dopo aver svolto ruoli di responsabilità all’interno della stessa struttura.

Marco Lollorigida è ufficialmente il nuovo direttore di Rai Sport. Il Cda Rai ha ufficializzato la nomina, dopo la direzione ad interim della testata a seguito delle dimissioni di Paolo Petrecca dello scorso febbraio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Chi è Marco Lollobrigida, direttore transitorio di Rai Sport dopo Paolo PetreccaDopo le dimissioni di Paolo Petrecca, scopriamo qualcosa di più sul nuovo direttore transitorio Marco Lollobrigida: parente della diva Gina, il nonno... Paolo Petrecca lascerà Rai Sport dopo le Olimpiadi, il posto da direttore andrà a Marco LollobrigidaIl direttore di Rai Sport Paolo Petrecca lascerò il suo incarico al termine delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Marco Lollobrigida è il nuovo direttore di Rai Sport, c’è il via libera del cda; Rai, via libera del cda a Marco Lollobrigida direttore di Rai Sport; Rai: da CdA parere favorevole a nomina Lollobrigida direttore RaiSport; Adani in bilico alla Rai, il suo futuro affidato al nuovo direttore: deciderà sul rinnovo di contratto. Chi è Marco Lollobrigida, il nuovo direttore di Rai Sport: la carriera del giornalista romanoGià direttore ad interim dopo le dimissioni di Paolo Petrecca in seguito alle polemiche sulla telecronaca della cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026, Marco Lollobrigida è stato confermato alla ... msn.com Marco Lollobrigida è il nuovo direttore di Rai SportIl panorama dell'informazione sportiva italiana si arricchisce di una nuova figura di spicco con la nomina di Marco Lollobrigida a direttore di Rai Sport. Questa decisione, ufficializzata dal Consigli ... it.blastingnews.com Lollobrigida: Un nome, una garanzia. Un ministro, una nota attrice e ora il Direttore di Rai Sport! Che Famiglia!!! Il Cda approva Marco Lollobrigida nuovo direttore di Rai Sport: svolta ai vertici Nuovo corso per l’informazione sportiva Rai dopo le polemiche sull - facebook.com facebook Il futuro di Lele Adani in Rai è in bilico Le critiche alle sue telecronache sono tante anche dentro l’azienda. A decidere se rinnovargli il contratto sarà Marco Lollobrigida che oggi dovrebbe essere nominato direttore effettivo di Rai Sport (ora è ad interim) Da @ x.com