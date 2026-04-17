Marco Lollobrigida nuovo direttore di Rai Sport dopo Paolo Petrecca il Cda Rai ufficializza la nomina

Da fanpage.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di Amministrazione della Rai ha confermato Marco Lollobrigida come nuovo direttore di Rai Sport, sostituendo Paolo Petrecca, che aveva ricoperto la carica a interim dopo le sue dimissioni avvenute a febbraio. La nomina è stata comunicata ufficialmente e diventa immediatamente operativa. Lollobrigida assume la guida della testata in un momento di transizione, dopo aver svolto ruoli di responsabilità all’interno della stessa struttura.

Marco Lollorigida è ufficialmente il nuovo direttore di Rai Sport. Il Cda Rai ha ufficializzato la nomina, dopo la direzione ad interim della testata a seguito delle dimissioni di Paolo Petrecca dello scorso febbraio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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