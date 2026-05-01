Riccione ordinanza contro la proliferazione delle zanzare | in vigore le misure a tutela della salute pubblica

Da venerdì 1 maggio entra in vigore un’ordinanza emessa dal sindaco di Riccione, che prevede diverse misure per contrastare la diffusione delle zanzare. L’obiettivo è limitare la proliferazione di specie come la zanzara tigre e quella comune, tramite interventi specifici e controlli sul territorio. La normativa riguarda principalmente interventi di prevenzione e igiene, con l’intento di tutelare la salute pubblica nella zona.

A partire da venerdì, 1 maggio, entra in vigore l’ordinanza a firma della sindaca Daniela Angelini che stabilisce una serie di misure per il controllo e la prevenzione della proliferazione delle zanzare, in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) e dalla zanzara comune (Culex pipiens).🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Fiumicino, prevenzione zanzare: le misure del Comune a tutela della salute pubblicaFiumicino, 22 aprile 2026 – Il Comune di Fiumicino richiama l’attenzione della cittadinanza sull’importanza delle azioni di prevenzione per... Cervia, il Comune si mobilita contro la proliferazione delle zanzare: ai cittadini la distribuzione dei prodotti larvicidiA Cervia ci si prepara in vista dell'estate con una serie di precauzioni pensate a limitare la proliferazione delle zanzare. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Riccione, ordinanza contro la proliferazione delle zanzare: in vigore le misure a tutela della salute pubblica; Stagione balneare 2026 al via: macedonia in vendita in spiaggia, nuove date per il salvataggio e stop al fumo sulla battigia; Villa Mussolini: non cambia nulla nell’iter di assegnazione al Comune di Riccione; San Marino, domenica 3 maggio strade chiuse a Montegiardino per la Gran Fondo Riccione. Stagione estiva 2026 a Riccione: regole su sicurezza, decoro e novità per i serviziPubblicata l’ordinanza per la stagione balneare: tra conferme storiche e nuove disposizioni su spiagge e attività ... altarimini.it Macedonia in vendita a riva. La nuova ordinanza balneare del Comune di RiccioneA Riccione rimane l'obbligo per ogni stabilimento di disporre di defibrillatori certificati e si aggiunge una novità: i 12 operatori del commercio itinerante autorizzati dal Comune potranno ora vender ... newsrimini.it Riccione, ordinanza contro la proliferazione delle zanzare: in vigore dall’1 maggio le misure a tutela della salute pubblica - facebook.com facebook