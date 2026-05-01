Riccione aderisce alla campagna sostenibile A buon rendere molto più di un vuoto

Il Comune di Riccione ha deciso di aderire alla campagna nazionale “A buon rendere - molto più di un vuoto”, un'iniziativa volta a promuovere pratiche di tutela ambientale e di economia circolare. Con questa scelta, l’amministrazione si impegna a sensibilizzare i cittadini sulla corretta gestione dei materiali di consumo, in particolare delle confezioni di bevande. La campagna mira a ridurre l’utilizzo di plastica monouso e a favorire il riutilizzo delle confezioni.

Il Comune di Riccione compie un nuovo passo nel percorso di tutela ambientale e promozione dell’economia circolare, aderendo alla campagna nazionale “A buon rendere - molto più di un vuoto”. L’iniziativa, lanciata nel 2022 dall’Associazione Comuni Virtuosi, mira alla promozione di una legge.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Riccione si schiera a difesa dell’Adriatico e aderisce alla campagna nazionale contro la plastica monousoRiccione compie un passo decisivo nel suo percorso di tutela ambientale, confermando la propria vocazione di città profondamente legata alle sorti... Aeroporti di Roma aderisce alla campagna “M’illumino di meno”Illuminazione ridotta per la Fontana del Terminal 3 e la “Piazza” del Terminal 1 di Fiumicino, oltre che per l’insegna del G. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Riccione aderisce alla campagna sostenibile A buon rendere, molto più di un vuoto; Difesa mare Adriatico, Riccione aderisce alla campagna nazionale contro la plastica monouso; Il weekend del Primo Maggio a Riccione: i sapori sul mare, l’artigianato, le mostre d’autore e la Cycling Fest con la Granfondo; Granfondo Riccione, domenica 3 maggio il via della gara da piazzale Roma. Riccione aderisce alla campagna A buon rendere – molto più di un vuotoIl Comune di Riccione compie un nuovo passo nel percorso di tutela ambientale e promozione dell’economia circolare, aderendo alla campagna nazionale A buon ... chiamamicitta.it Mare pulito: Riccione aderisce alla campagna nazionale contro la plastica monousoL’Amministrazione comunale di Riccione ha approvato ufficialmente l’adesione alla campagna nazionale Alleanza di città e paesi d’Italia intorno al mare ... chiamamicitta.it Riccione aderisce alla campagna sostenibile “A buon rendere – molto più di un vuoto” x.com Riccione aderisce alla campagna sostenibile “A buon rendere – molto più di un vuoto” Il Comune di Riccione compie un nuovo passo nel percorso di tutela ambientale e promozione dell’economia circolare, aderendo alla campagna nazionale “A buon render - facebook.com facebook