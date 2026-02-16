Aeroporti di Roma aderisce alla campagna M’illumino di meno

Aeroporti di Roma ha deciso di partecipare alla campagna “M’illumino di meno” per sensibilizzare sul risparmio energetico. La società, che gestisce gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, spegnerà le luci di alcune aree di servizio e punti di illuminazione tra stazioni e terminal. Questa iniziativa si svolge in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e mira a ridurre il consumo di energia nelle strutture aeroportuali.

Fiumicino, 16 febbraio 2026 – Anche quest'anno Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys che gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, aderisce a "M'illumino di Meno", la campagna promossa da Rai Radio 2 e dallo storico programma Caterpillar in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. La campagna, intitolata "M'illumino di Meno. M'illumino di Scienza", per questa XXII edizione pone al centro il contributo della ricerca scientifica nella transizione energetica e nella lotta ai cambiamenti climatici, valorizzando il ruolo di università, enti di ricerca e comunità scientifica nel promuovere soluzioni innovative e sostenibili.