Ricci su Nethanyau | violazioni e dramma a Gaza serve l’Italia

L'europarlamentare Ricci ha commentato le recenti violazioni commesse da Nethanyau a Gaza e ha riferito del sequestro della Flottilla. La situazione nella regione resta tesa, con notizie di azioni contro le operazioni di aiuto e di violazioni dei diritti. Ricci ha sottolineato la necessità di un intervento italiano per affrontare la crisi e mettere fine alle violazioni.

? Cosa sapere L'europarlamentare Ricci denuncia le violazioni di Nethanyau a Gaza e il sequestro della Flottilla.. Roma è chiamata a intervenire per garantire il rispetto del diritto internazionale in Libano.. L’europarlamentare Ricci punta il dito contro le manovre di Nethanyau in Medio Oriente, denunciando la violazione delle norme internazionali e l’aggravarsi del dramma umanitario a Gaza. Le parole arrivano direttamente dal cuore delle Marche, dove Matteo Ricci ha espresso un giudizio durissimo sulla gestione della guerra da parte del governo israeliano. Secondo l’ex candidato governatore alla regione, le condotte di Nethanyau non sono solo preoccupanti per l’aumento dei combattimenti, ma rappresentano una sfida aperta alla pace globale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ricci su Nethanyau: violazioni e dramma a Gaza, serve l’Italia Notizie correlate Leggi anche: Israele, Ricci attacca Nethanyau: "E' un criminale, va fermato e condannato. Il diritto internazionale non è opzionale" Playoff Mondiale, i convocati dell’Italia: la decisione su Ricci e BartesaghiIl ct azzurro Rino Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la semifinale dei play-off con l’Irlanda del Nord in programma giovedì 26 marzo a... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ricci (Pd), 'i crimini di Nethanyau vanno condannati ma soprattutto fermati'; Gaza, Matteo Ricci: Condannare e fermare i crimini di Netanyahu. Israele, Ricci attacca Nethanyau: E' un criminale, va fermato e condannato. Il diritto internazionale non è opzionaleMARCHE - I crimini di Nethanyau vanno condannati ma soprattutto fermati. Le sue azioni sono sempre più preoccupanti e il livello di tensione a Gaza aumenta, oltre che aggravare una crisi umanitaria g ... anconatoday.it Ricci (Pd), 'i crimini di Nethanyau vanno condannati ma soprattutto fermati'I crimini di Nethanyau vanno condannati ma soprattutto fermati. Le sue azioni sono sempre più preoccupanti e il livello di tensione a Gaza aumenta, oltre che aggravare una crisi umanitaria già dramma ... ansa.it La splendida fidanzata del nostro Samuele Ricci - facebook.com facebook